أردوغان وأمير قطر يعقدان اجتماعا بعيدا عن الصحفيين.. وتوقيع 15 اتفاقية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عقد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، اجتماعا ثنائيا في الدوحة جرى بعيدا عن الصحفيين واستمر قرابة ساعتين.

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، فإن الرئيس التركي وأمير قطر عقدا الاجتماع عقب مراسم الاستقبال الرسمية.



وقالت وكالة الأنباء القطرية إن أمير قطر والرئيس التركي عقدا اجتماعًا ثنائيا، تبادلا خلاله الآراء ووجهات النظر حول مستجدات الأوضاع الإقليمي1ة والدولية محل الاهتمام المشترك.



وأضافت أنهما ترأسا اجتماع الدورة السابعة للجنة الاستراتيجية العليا بين قطر وتركيا الذي عقد بالديوان الأميري، صباح اليوم.



وبحث أمير قطر والرئيس التركي خلال الاجتماع "سبل توطيد وتطوير علاقات التعاون الاستراتيجية بين قطر وتركيا وآفاق الارتقاء بها على مختلف الصعد خصوصا الاقتصاد والاستثمار والصناعة والدفاع والأمن ومجال الأوقاف والإعلام والثقافة والرياضة".



ودعا أردوغان أمير قطر للدورة الثامنة للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين في تركيا العام المقبل.



وقالت وكالة "الأناضول" إنه تم توقيع 15 اتفاقية تعاون في عدد من المجالات والقطاعات، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال إدارة الكوارث والطوارئ بين رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التابعة لوزارة الداخلية التركية، والمديرية العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية القطرية.



وتوقيع بروتوكول بين الحكومتين التركية والقطرية بشأن تنفيذ خطاب النوايا المتعلق بالتعاون حول تنفيذ الفعاليات الكبرى.



والاتفاق على بيان مشترك لخطاب النوايا بشأن إقامة تعاون مؤسسي بين منتدى أنطاليا الدبلوماسي ومنتدى الدوحة، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال المراسم، والاجتماع السابع للجنة الاستراتيجية العليا.



ومذكرة تفاهم بين إدارة تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التركية وبنك قطر للتنمية، ومذكرة تفاهم أخرى بين معهد المعايير التركية، وهيئة التقييس العامة القطرية.



والاتفاق على البرنامج التنفيذي الثاني في مجال الثقافة لعامي 2022 ـ 2023 بين وزارة الثقافة والسياحة التركية، ووزارة الثقافة والرياضة القطرية، والبرنامج التنفيذي الأول في مجال الشباب والرياضة بين حكومتي البلدين للأعوام 2022 ـ 2024.



والتوقيع اتفاقية برنامج للتعاون في مجالات الصحة والعلوم الطبية بين الحكومتين التركية والقطرية.



ومذكرة تفاهم بشأن التعاون بين رئاسة الشؤون الدينية التركية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية.



وأُبرمت مذكرة تفاهم بين مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية وجمعية رجال الأعمال القطرية، إلى جانب اتفاقية تعاون بين وكالة الأناضول التركية ووكالة الأنباء القطرية.



يذكر أن أردوغان بدأ، الاثنين، زيارة رسمية إلى قطر، تستمر يومين.



