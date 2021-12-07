نشر الثلاثاء ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن "جميع شعوب الخليج هم إخوة حقيقيون لتركيا، بغض النظر عن أصولهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم".

وأضاف أردوغان في خطاب خلال زيارته القاعدة العسكرية التركية في العاصمة القطرية الدوحة، أن بلاده وقطر "توليان أهمية كبيرة لسلام وأمن منطقة الخليج بأسرها"، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.

وأعرب الرئيس التركي عن شكره لجميع القطريين وفي مقدمتهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، على "احتضانهم الجنود الأتراك بمحبة كبيرة، وتخصيص القاعدة العسكرية لهم".

وقال: "لا نود على الإطلاق رؤية توترات وصراعات وعداوات في هذه المنطقة، نرغب في أن تتطور هذه المنطقة التي تتمتع بإمكانات كبيرة سواء من حيث الثروات الباطنية أو من الناحية التجارية، في كافة المجالات وأن تزداد قوة، و يسودها التضامن والأخوة".

وأضاف: "نعمل على تطوير تعاوننا مع دول الخليج على أسس الاحترام والمصلحة المتبادلة".

وذكر أن "قطر وقفت دائما إلى جانب تركيا في هجمات المضاربة التي تستهدف الاقتصاد التركي وأظهرت ثقتها في تركيا".

وأضاف: "لا نفرّق بين الأمن والاستقرار في كل من قطر وبلدنا"، وتابع: "لم نتردد في ابداء رد فعلنا حيال الظلم الذي تعرض له أشقاؤنا القطريون، عملا بشعار الصديق يظهر وقت الضيق".

وقال:" لا ننسى إطلاقا تضامن أشقائنا القطريين مع شعبنا، لاسيما إبان محاولة 15 يوليو/ تموز الانقلابية الدموية الفاشلة".

يذكر أن الرئيس التركي بدأ، الاثنين، زيارة لقطر تستمر ليومين وقد وقعت بلاده وقطر، الثلاثاء، 15 اتفاقية تعاون في عدة مجالات.