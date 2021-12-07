دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الثلاثاء، إن "مبيعات النفط الإيران شهدت تحسنا ملحوظا رغم التهديدات والحظر الأمريكي".

وأضاف رئيسي، وخلال مراسم اقيمت بمناسبة اليوم الوطني للطلاب، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا): "تحسنت كميات صادراتنا من النفط ومكثفات الغاز أكثر من السابق رغم التهديدات والحظر الأمريكي".



وتابع أن "احتياطي النقد الأجنبي بحالة جيدة ولسنا قلقين من الأوضاع الراهنة".



وذكر أن الحكومة الإيرانية "لا تربط الاقتصاد والخبز والأوضاع المعيشية للشعب بطاولة المفاوضات النووية".



وأشار إلى خطة الحكومة لدعم الإنتاج المحلي، وقال: "لا نسمح للشركات الحكومية باستيراد سلع اجنبية تنتج مثيلتها محليا بجودة مناسبة".



يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تعاقب الأشخاص أو الكيانات التى تشارك في تصدير النفط الإيراني، وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في اغسطس / آب، أنها عاقبت أشخاصا "تورطوا في شبكة دولية لتهريب النفط تدعم فيلق القدس (التابع) لجهاز الحرس الثوري الإيراني"، وفقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة.



وقالت الخزانة الأمريكية إن "مسؤولين كبار في فيلق القدس يستخدمون العائدات من تورطهم في صادرات النفط الإيراني للمساعدة في تمويل أنشطة المجموعة المزعزعة لاستقرار المنطقة".