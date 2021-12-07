إسرائيل.. استكمال بناء "الجدار الأمني الذكي" على الحدود مع غزة

نشر الثلاثاء ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت إسرائيل استكمال بناء "الجدار الأمني الذكي" على الحدود مع قطاع غزة، الثلاثاء، في محاولة لمنع عمليات التسلل عبر الأنفاق إلى أراضيها.

وقال الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، أوفير جندلمان، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "بعد 3 أعوام ونصف تم استكمال الحاجز الأمني الذكي الذي يحيط بقطاع غزة ويمتد على طول 65 كم بغية منع تسلل الإرهابيين إلى إسرائيل".

وأضاف جندلمان قائلا: "الحاجز يشكل سدا منيعا يحمي إسرائيل ويسمح لمواطنيها ممارسة الحياة الطبيعية من خلال احباط المخططات الخبيثة للتنظيمات الإرهابية التي تحتل قطاع غزة"، حسب تعبيره.

بعد 3 أعوام ونصف تم استكمال الحاجز الأمني الذكي الذي يحيط بقطاع غزة ويمتد على طول 65 كم بغية منع تسلل الإرهابيين إلى إسرائيل. الحاجز يشكل سدا منيعا يحمي إسرائيل ويسمح لمواطنيها ممارسة الحياة الطبيعية من خلال احباط المخططات الخبيثة للتنظيمات الإرهابية التي تحتل قطاع غزة. https://t.co/kaZiR0hh2b

ودأبت إسرائيل على بناء هذا الجدار على مدار العامين الماضيين في محاولة لإغلاق الطريق أمام المتسللين عبر الأنفاق إلى أراضيها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق الثلاثاء، عن مقتل أحد المتسللين إلى أراضيه خلال عبوره أحد الأنفاق بسبب انهيار النفق عليه.