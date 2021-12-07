ولي العهد السعودي يصل إلى أبوظبي.. ومحمد بن زايد باستقباله

نشر الثلاثاء ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، الثلاثاء، في ثاني محطات جولته الخليجية، حيث كان باستقباله ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) أن محمد بن سلمان وصل إلى أبوظبي وكان الشيخ محمد بن زايد باستقباله.

وتعد أبوظبي ثاني محطات ولي العهد السعودي في جولته الخليجية التي بدأت الإثنين بزيارة سلطنة عُمان حيث كان باستقباله السلطان هيثم بن طارق.

ومن المقرر أن يزور محمد بن سلمان قطر في الجولة نفسها، حيث ستكون تلك زيارته الأولى إلى الدوحة منذ الأزمة الخليجية عام 2017.