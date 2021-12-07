موكب ولي عهد السعودية محمد بن سلمان في عُمان يثير تفاعلا

نشر الثلاثاء ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2021

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو لموكب ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله للعاصمة العُمانية، مسقط.

📌| " يا حي . ياحي .. بن سلمان" عماني يبتهج بمرور موكب سمو سيدي #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان #ولي_العهد_في_عمان #محمد_بن_سلمان_ضيف_عمان https://t.co/gIOCHjZB31

ويظهر في مقاطع الفديو المتداول قيام طفل بتأدية التحية العسكرية خلال مرور موكب ولي العهد السعودي في حين أظهرت مقاطع فيديو أخرى ترحيبا من مواطنين عُمانيين للزائر وأهل السعودية.

طفل عُماني يقدم التحية خلال مشاهدته موكب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مسقط. #ولي_العهد_في_عمان #محمد_بن_سلمان_ضيف_عمان https://t.co/jXWuTwN0Tr

ووقعت مسقط والرياض 13 مذكرة تفاهم في مشروعات ضمن القطاعات الاقتصادية، إذ وقعت عدد من الشركات التي يملكها جهاز الاستثمار العُماني والقطاع الخاص مذكرات مع نظيراتها من الجانب السعودي، وفقا لوكالة الأنباء العُمانية الرسمية.

موكب السلطان هيثم وضيفه سمو سيدي #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان #ولي_العهد_في_عمان #محمد_بن_سلمان_ضيف_عمان - https://t.co/0ELnRRQNoq

وذكر بيان من صادر عنى الديوان الملكي السعودي أن ولي العهد وبتوجيه من الملك سلمان يقوم بجولة خليجية يلتقي فيها قادة سلطنة عُمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.