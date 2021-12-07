دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الأربعاء، في الديوان الأميري، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، الذي يصل قطر، مساء الأربعاء، في زيارة رسمية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية.

وأضافت الوكالة أن أمير قطر سيبحث مع ولي العهد السعودي "العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وتنمية العمل الخليجي المشترك، إضافة إلى أبرز المستجدات الإقليمية والدولية".

يذكر أن ولي العهد السعودي وصل إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، التى تعد ثاني محطات الأمير محمد بن سلمان في جولته الخليجية التي بدأت الإثنين بزيارة سلطنة عُمان حيث كان باستقباله السلطان هيثم بن طارق.

ومن المقرر أن يزور محمد بن سلمان قطر في الجولة نفسها، حيث ستكون تلك زيارته الأولى إلى الدوحة منذ الأزمة الخليجية عام 2017.