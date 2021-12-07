هيثم بن طارق يمنح محمد بن سلمان وسام عُمان المدني من الدرجة الأولى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- منح سلطان عُمان هيثم بن طارق، الثلاثاء، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية وسام عُمان المدني من الدرجة الأولى، أحد أرفع الأوسمة العمانية.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن وسام عُمان المدني من الدرجة الأول يمنح لملوك ورؤساء الدول وأولياء العهد ورؤساء الحكومات الذين ترتبط دولهم بعلاقات متميّزة مع سلطنة عُمان.



وأضافت أن السلطان هيثم بن طارق كان قد أقام مأدبة غداء رسمية تكريمًا للأمير محمد بن سلمان بمناسبة زيارته لسلطنة عُمان، وقُبيل مأدبة الغداء منح السلطان لولي العهد السعودي الوسام.



وتابعت أن السلطان هيثم بن طارق ودَّع بعد ذلك الأمير محمد بن سلمان.



وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن سلطان عُمان قدم لولي العهد السعودي، وسام عُمان المدني من الدرجة الأولى "اعتزازاً بالروابط الأخوية والعلاقات الممتازة والتعاون البناء".



وأضافت أن السلطان هيثم بن طارق كان استقبل في قصر العلم في العاصمة العُمانية مسقط، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.



وأجريت لولي العهد السعودي مراسم استقبال رسمية، حيث استعرض حرس الشرف، ثم عزف السلامان الوطنيان للمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بولي العهد السعودي.

#عاجل بدء مراسم الاستقبال الرسمية بقصر العلم العامر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة زيارة سموه إلى سلطنة عُمان. #العمانية https://t.co/JGiPFx7xcd



وعقد الأمير محمد بن سلمان وسلطان عُمان جلسة مباحثات رسمية استعراضا خلالها "العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، كما جرى بحث مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية".