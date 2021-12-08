نشر الأربعاء ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2021

كل ما تحتاج معرفته عن تقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن مقتل خاشقجي

مذيعة CNN تعرض مقابلة سابقة لبايدن عن السعودية وخاشقجي: ما الذي تغير؟

أول تعليق من خديجة جنكيز لـCNN بعد نشر تقرير خاشقجي.. ماذا قالت؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علّق النائب الأمريكي آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات التابعة للكونغرس الأمريكي على إعلان فرنسا إلقاءها القبض على مواطن سعودي في باريس كان يهم بمغادرة البلاد يشتبه به بقضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.

Jamal Khashoggi was murdered more than 3 years ago. Despite today’s arrest, true justice has yet to be served. We cannot rest until we have full accountability. America and its democratic allies must keep our commitment to holding Saudi leadership accountable for his murder.

وقال شيف في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "جمال خاشقجي قُتل منذ أكثر من 3 سنوات.. رغم اعتقال اليوم، لم تتحقق العدالة الحقيقية بعد.."

وأضاف شيف في التغريدة ذاتها: "لا يمكننا أن نرتاح حتى نحمّل المسؤولية الكاملة.. يجب على أمريكا وحلفائها الديمقراطيين الحفاظ على التزامنا بمحاسبة القيادة السعودية على مقتله".

بيان صادر عن سفارة #المملكة_العربية_السعودية لدى باريس بشأن ايقاف مواطن سعودي في #فرنسا https://t.co/X2YvQYBvNB

ويذكر أن السفارة السعودية في فرنسا ردت ببيان قالت فيه: " "إشارةً إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول توقيف مواطن سعودي يشتبه به في قضية المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله -، تود سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية فرنسا التوضيح بأن ما تم تداوله غير صحيح، وأن من تم إيقافه لا علاقة له في القضية المتناولة، وعليه فإن سفارة المملكة تطالب بإخلاء سبيله فوراً".

وتابعت السفارة في بيانها: "كما تود السفارة التأكيد بأن القضاء السعودي قد اتخذ أحكاماً حيال كل من ثبت مشاركته في قضية المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله -، وهم حالياً يقضون عقوباتهم المقررة".