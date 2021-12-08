رئيس لجنة الاستخبارات بالكونغرس يغرد عن اعتقال فرنسا لمشتبه به بمقتل خاشقجي

الشرق الأوسط
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مسؤول سعودي يوضّح التباسًا في اعتقال شخص في فرنسا بقضية خاشقجي.. ماذا قال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علّق النائب الأمريكي آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات التابعة للكونغرس الأمريكي على إعلان فرنسا إلقاءها القبض على مواطن سعودي في باريس كان يهم بمغادرة البلاد يشتبه به بقضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.

وقال شيف في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "جمال خاشقجي قُتل منذ أكثر من 3 سنوات.. رغم اعتقال اليوم، لم تتحقق العدالة الحقيقية بعد.."

وأضاف شيف في التغريدة ذاتها: "لا يمكننا أن نرتاح حتى نحمّل المسؤولية الكاملة.. يجب على أمريكا وحلفائها الديمقراطيين الحفاظ على التزامنا بمحاسبة القيادة السعودية على مقتله".

ويذكر أن السفارة السعودية في فرنسا ردت ببيان قالت فيه: " "إشارةً إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول توقيف مواطن سعودي يشتبه به في قضية المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله -، تود سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية فرنسا التوضيح بأن ما تم تداوله غير صحيح، وأن من تم إيقافه لا علاقة له في القضية المتناولة، وعليه فإن سفارة المملكة تطالب بإخلاء سبيله فوراً".

وتابعت السفارة في بيانها: "كما تود السفارة التأكيد بأن القضاء السعودي قد اتخذ أحكاماً حيال كل من ثبت مشاركته في قضية المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله -، وهم حالياً يقضون عقوباتهم المقررة".

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