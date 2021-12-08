نشر الأربعاء ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2021

مسؤول سعودي يوضّح "التباسًا" في اعتقال شخص في فرنسا بقضية خاشقجي.. ماذا قال؟

بلينكن يجيب على سؤال لـCNN عن علاقة محمد بن سلمان بمقتل خاشقجي.. شاهد كيف رد

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أطلقت فرنسا سراح المواطن السعودي الذي اعتقلته بـ"الخطأ" الثلاثاء، للاشتباه بشكل غير صحيح بضلوعه بعملية قتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، حسبما قال المدعي العام الفرنسي الأربعاء.

وقالت الشرطة الفرنسية لـCNN إنها اعتقلت رجلا سعوديا يبلغ من العمر 33 عاما صبيحة الثلاثاء، عندما كان يهم بركوب رحلته إلى الرياض، في قضية قالت إذاعة "RTL" الفرنسية إنها مرتبطة بقتل خاشقجي.

من جانبه، أعلن المدعي العام الخاص بمحكمة الاستئناف في باريس الأربعاء أنه "بعد إجراء التحقق اللازم من هوية الشخص، تم التأكد أن أسباب اعتقاله لم تنطبق عليه"، حسب قوله.

وأضاف المدعي العام قائلا: "وقد تم الإفراج عنه بعد انتهاء احتجازه القضائي"، حسب قوله.

وكان قد أكد مصدر سعودي رفيع لـCNN الثلاثاء أن إلقاء القبض على المواطن السعودي يُعتقد أنه ناجم عن "تشابه أسماء" وأن سفارة الرياض لدى باريس طالبت بـ"الإفراج الفوري" عن الرجل المحتجز.