بعدد الأصوات.. فشل تمرير مشروع قرار لوقف صفقة أسلحة للسعودية في الكونغرس

الشرق الأوسط
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يُعرض حالياً00:56مقارنة بين قوة الجيش السعودي الأرضية ونظيرتها في الجيش الإيراني

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—فشل مشرّعون أمريكيون، الثلاثاء، بتمرير مشروع قانون بالكونغرس لوقف صفقة بيع أسلحة إلى المملكة العربية السعودية.

وصوت ضد مشروع القانون 67 مشرعا مقابل تأييد 30.

مشروع القرار دفع به السيناتور راند بول ومايك لي وبيرني ساندرز، حيث يشعر هؤلاء المشرعين بالقلق من استخدام المملكة العربية السعودية للأسلحة بشكل عدواني في صراعها باليمن.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أبلغت الكونغرس في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي بصفقة أسلحة جديدة إلى السعودية بلغت قيمتها 650 مليون دولار بحسب متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، حيث كان أمام الكونغرس 30 يومًا لمراجعة هذه الصفقة التي قد تواجه معارضة من الديمقراطيين.

ونظرًا لحجم التبادل العسكري في الأسلحة بين أمريكا والسعودية، تعتبر السعودية المستورد الأول للأسلحة من الولايات المتحدة وفقًا للتقرير الذي أصدره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، "سيبري"، عن صادرات وواردات الأسلحة في السنوات الـ5 الماضية. حيث يوضح التقرير بأنه ما بين فترة 2016 و2020 احتلت واردات الأسلحة الأمريكية في السعودية نسبة وصلت %79 من إجمالي واردات الأسلحة في السعودية، لتليها المملكة المتحدة (%9.3) ثم فرنسا (%4).

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