تفاعل على فيديو تقديم وزير خارجية إيران الماء لنظيره السوري بعد نوبة سعال

الشرق الأوسط
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تفاعل على فيديو تقديم وزير خارجية إيران الماء لنظيره السوري بعد نوبة سعال
Credit: Pool / Pool

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون مقطع فيديو يُظهر تقديم وزير الخارجية الإيراني، أمير عبداللهيان، الماء لنظيره السوري فيصل المقداد أثناء زيارة أجراها الثاني إلى طهران.

ويظهر في المقطع المقداد وهو يتحدث في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني قبل أن تباغته نوبة سعال ليحاول بعدها فتح قارورة المياه دون أن ينجح بذلك.

وتنبه عبداللهيان لما يحدث مع وزير الخارجية السوري، فحمل قارروة الماء الخاصة به وتوجه بها إلى المقداد وسكب الماء في الكأس ليشربه الثاني.

وأثار هذا التصرف من وزير الخارجية الإيراني ردود فعل على تويتر، إذ رحب عدد من المغردين بكسر البروتوكولات من جانب وزير خارجية إيران احتراما لضيفه.

وزار المقداد طهران تزامنا مع زيارة مستشار الأمن القومي الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد إلى إيران، دون أن ورود تصريحات أو تعليقات إيرانية حول علاقة الزيارتين ببعضهما.

وكانت الإمارات قد طبعت علاقاتها مع دمشق عام 2018 في حين أجرى وزير خارجيتها، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، زيارة إلى سوريا في 9 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي لأول مرة منذ 10 سنوات.

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