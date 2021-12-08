نشر الأربعاء ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون مقطع فيديو يُظهر تقديم وزير الخارجية الإيراني، أمير عبداللهيان، الماء لنظيره السوري فيصل المقداد أثناء زيارة أجراها الثاني إلى طهران.

ويظهر في المقطع المقداد وهو يتحدث في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني قبل أن تباغته نوبة سعال ليحاول بعدها فتح قارورة المياه دون أن ينجح بذلك.

وتنبه عبداللهيان لما يحدث مع وزير الخارجية السوري، فحمل قارروة الماء الخاصة به وتوجه بها إلى المقداد وسكب الماء في الكأس ليشربه الثاني.

وأثار هذا التصرف من وزير الخارجية الإيراني ردود فعل على تويتر، إذ رحب عدد من المغردين بكسر البروتوكولات من جانب وزير خارجية إيران احتراما لضيفه.

وزار المقداد طهران تزامنا مع زيارة مستشار الأمن القومي الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد إلى إيران، دون أن ورود تصريحات أو تعليقات إيرانية حول علاقة الزيارتين ببعضهما.

موقف رمزي محترم وأصيل من وزير خارجية إيران مع وزير خارجية سورية فيه ألف دلالة واضحة على عمق العلاقة بين سورية وإيران واحترام ليس له مثيل . من بذل الدماء من أجل سورية لن يبخل بتقديم جرعة ماء للوزير الضيف .. https://t.co/HgexfNe2U2

وكانت الإمارات قد طبعت علاقاتها مع دمشق عام 2018 في حين أجرى وزير خارجيتها، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، زيارة إلى سوريا في 9 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي لأول مرة منذ 10 سنوات.