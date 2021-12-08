دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية علي باقري كني إن المقترحات التي قدمها الوفد الايراني المفاوض في فيينا، من شأنها أن "تدفع بجدية عجلة المفاوضات النووية لإلغاء الحظر نحو الأمام".

وأضاف كبير المفاوضين الإيرانيين عن زيارته الحالية لروسيا: "ارتأينا في هذه المرحلة وسياق التسريع أكثر بوتيرة المحادثات أن نتشاور مع المسؤولين الروس، وبما يتيح لنا استمرار المفاوضات في أجواء بناءة وماضية باتجاه الأمام"، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء.

وقال مراسل "إرنا" لدى روسيا، إن علي باقري كني أعلن أن "الجولة القادمة لمفاوضات إلغاء الحظر في عاصمة النمسا، ستبدأ اعتبارا من الخميس المقبل".

وأضاف نائب وزير الخارجية الإيرانية أن "المسودتين المقدمة من قبل الوفد الايراني المفاوض، في الواقع لا تشكلان وثيقة جديدة وإنما في ضوء النصوص التي كان قد توصل إليها الطرفان خلال 6 جولات سابقة في فيينا، نحن أجرينا تعديل على نصين اثنين منها وعالجنا بعض الثغرات فيما يخص الأراء أو الأمور التي كانت قاصرة مقارنة مع اتفاق عام 2015، كما أدرجنا في النص الفقرة الختامية التي كانت بحاجة إلى تعديل أيضا".

وذكر أن "طبيعة المفاوضات تقتضي بأن يتقاسم الطرفان مواقفهما وصولا إلى نتيجة مشتركة، والجانب الأهم هو أن تنطلق هذه المفاوضات من أسس تقود أطراف الحوار نحو الاتفاق المنشود".

وأضاف أن ما قدمته إيران من اقتراحات "في الواقع هو تعديل على النصين الختاميين، وذلك بناء على القواعد المشتركة لدى الطرفين".

