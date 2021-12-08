لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات.. محمد بن سلمان يصل إلى قطر

نشر الأربعاء ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية الـمتحدة (CNN) – وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة القطرية الدوحةـ الأربعاء، في أول زيارة له إلى قطر منذ الأزمة الخليجية، حيث كان باستقباله أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وحط ولي العهد السعودي رحاله في الدوحة قادما من العاصمة الإماراتية، أبوظبي، في ثالث محطات جولته الخليجية التي شملت كل من عُمان والإمارات.

#SaudiArabia #Qatar : Red carpet out as Crown Prince Mohammed bin Salman -MBS - arrives in #Qatar for his first visit since the diplomatic row between 2 Gulf neighbours erupted in 2017 #محمد_بن_سلمان #قطر https://t.co/iWqrl05WyV

وكان أمير قطر باستقبال الأمير محمد بن سلمان في لقطة لم تحدث منذ عام 2017 عندما فرضت الرياض وأبوظبي والقاهرة والمنامة مقاطعة دبلوماسية واقتصادية على قطر في يونيو/حزيران من عام 2017.

وتداولت وسائل إعلام قطرية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات للحظات الأولى لوصول الأمير محمد بن سلمان إلى الدوحة.