لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات.. محمد بن سلمان يصل إلى قطر

الشرق الأوسط
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لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات.. محمد بن سلمان يصل إلى قطر
Credit: AFP Contributor / Contributor

دبي، الإمارات العربية الـمتحدة (CNN) – وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة القطرية الدوحةـ الأربعاء، في أول زيارة له إلى قطر منذ الأزمة الخليجية، حيث كان باستقباله أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وحط ولي العهد السعودي رحاله في الدوحة قادما من العاصمة الإماراتية، أبوظبي، في ثالث محطات جولته الخليجية التي شملت كل من عُمان والإمارات.

وكان أمير قطر باستقبال الأمير محمد بن سلمان في لقطة لم تحدث منذ عام 2017 عندما فرضت الرياض وأبوظبي والقاهرة والمنامة مقاطعة دبلوماسية واقتصادية على قطر في يونيو/حزيران من عام 2017.

وتداولت وسائل إعلام قطرية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات للحظات الأولى لوصول الأمير محمد بن سلمان إلى الدوحة.

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