دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، إلى الجناح السعودي في معرض "إكسبو دبي"، حيث تلقى ترحيبا من قبل عدد من زوار المعرض الذين تجمعوا على يمين ويسار الطريق أثناء مروره.

ونشرت قناة الإخبارية السعودية الرسمية اللحظات الأولى لوصول ولي العهد إلى معرض إكسبو، إذ ظهر ومعه عدد من المرافقة الشخصية المسؤولين بينما كان يهم بالدخول إلى جناح بلاده في المعرض.

وسُمع صوت الزوار وهم يرحبون بولي العهد، إذ اقل أحدهم بصوت واضح: "حي الله أبو سلمان"، في حين لوح الأمير محمد بن سلمان بيده للزوار على الميمنة والميسرة.

وسيختتم ولي العهد السعودي زيارته إلى الإمارات، التي بدأها الثلاثاء بزيارة أبوظبي قادما من عُمان، الأربعاء متجها إلى العاصمة القطرية الدوحة في رحلة هي الأولى من نوعها له إلى هذا البلد منذ الأزمة الخليجية.