محمد بن راشد يعلق على لقائه مع محمد بن سلمان

نشر الأربعاء ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2021

لقاء سابق بين الشيخ محمد بن راشد و الأمير محمد بن سلمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--قال الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الأربعاء، إنه التقى بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في معرض "إكسبو دبي".

وقال الشيخ محمد بن راشد، عبر حسابه بتويتر: "التقيت اليوم أخي الأمير محمد بن سلمان في إكسبو دبي ٢٠٢٠.. وسيكون العالم على موعد مع إكسبو الرياض ٢٠٣٠ باذن الله وبجهود الأمير محمد .. أكدت للأمير بأننا نتطلع أيضاً لقمة الرياض القادمة .. وشعوب الخليج تنتظر منا أفكار ومشاريع جديدة وعظيمة".

التقيت اليوم أخي الأمير محمد بن سلمان في إكسبو دبي ٢٠٢٠.. وسيكون العالم على موعد مع إكسبو الرياض ٢٠٣٠ باذن الله وبجهود الأمير محمد .. أكدت للأمير بأننا نتطلع أيضاً لقمة الرياض القادمة .. وشعوب الخليج تنتظر منا أفكار ومشاريع جديدة وعظيمة … https://t.co/sQjDZoWqmP

كان ولي العهد السعودي وصل، الثلاثاء، إلى العاصمة الإماراتية، أبوظبي، التى تعد ثاني محطة في جولته الخليجية التي بدأت الإثنين بزيارة سلطنة عُمان.

وسيختتم الأمير محمد بن سلمان زيارته إلى الإمارات، الأربعاء، متجها إلى العاصمة القطرية الدوحة في رحلة هي الأولى من نوعها له إلى هذا البلد منذ الأزمة الخليجية.

يذكر أن ولي العهد السعودي عندما وصل إلى الجناح السعودي في معرض "إكسبو دبي" تلقى ترحيبا من قبل عدد من زوار المعرض الذين تجمعوا على يمين ويسار الطريق أثناء مروره.

