نشر الأربعاء ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت السفارة السعودية في فرنسا، الأربعاء، بيانا بشأن المواطن السعودي الذي اعتقلته السلطات الفرنسية بـ"الخطأ"، الثلاثاء، للاشتباه بشكل غير صحيح بضلوعه بعملية قتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، حسبما قال المدعي العام الفرنسي، في وقت سابق الأربعاء.

وقالت السفارة السعودية، عبر حسابها على تويتر: "إلحاقا للبيان الصادر في 7 ديسمبر/ كانون الأول بشأن توقيف مواطن سعودي يشتبه به في قضية المواطن جمال خاشقجي، فإن السفارة المملكة تود الإفادة بأنه جرى متابعة موضوع المواطن المشار له مع الجهات الفرنسية المعنية لاستكمال اللازم حيال إثبات واقعة تشابه الأسماء وعدم علاقته بالموضوع".

وأضافت أن "مسؤولي السفارة زاروا المواطن في مقر احتجازه واطمأنوا على أوضاعه، مؤكدين أنه أطلق سراحه مساء اليوم الأربعاء وغادر إلى المملكة".

بيان الحاقي صادر عن سفارة #المملكة_العربية_السعودية لدى باريس بشأن ايقاف مواطن سعودي في #فرنسا https://t.co/N5RGqrVn0k

يذكر أن الشرطة الفرنسية قالت لـCNN إنها اعتقلت رجلا سعوديا يبلغ من العمر 33 عاما صبيحة الثلاثاء، عندما كان يهم بركوب رحلته إلى الرياض، في قضية قالت إذاعة "RTL" الفرنسية إنها مرتبطة بقتل خاشقجي.

من جانبه، أعلن المدعي العام الخاص بمحكمة الاستئناف في باريس، الأربعاء، أنه "بعد إجراء التحقق اللازم من هوية الشخص، تم التأكد أن أسباب اعتقاله لم تنطبق عليه"، حسب قوله.

وأضاف المدعي العام قائلا: "وقد تم الإفراج عنه بعد انتهاء احتجازه القضائي"، حسب قوله.

وكان قد أكد مصدر سعودي رفيع لـCNN الثلاثاء أن إلقاء القبض على المواطن السعودي يُعتقد أنه ناجم عن "تشابه أسماء" وأن سفارة الرياض لدى باريس طالبت بـ"الإفراج الفوري" عن الرجل المحتجز.

