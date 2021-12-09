نشر الخميس ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2021

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال المواطن السعودي خالد العتيبي، الذي احتجزته السلطات الفرنسية بالخطأ يوم الثلاثاء قبل الإفراج عنه الأربعاء، إنه شعر وكأنه كان في "حديقة حيوانات" خلال فترة الاحتجاز.

وقالت النيابة الفرنسية إن السلطات أخطأت في أن العتيبي أحد القتلة المطلوبين بتهمة التورط في قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال العتيبي للتلفزيون السعودي، الخميس: "ودوني على غرفة ما أدري ما هي، بس غرفة كلها من الزجاج حيث يحتجزون فيها المجرمين فقط لمراقبتهم، وما فيها تهوية زينة".

وأضاف العتيبي "كنت أحاول النوم طوال الليل، لكنني لم أستطع لأن المكان كان غير مريح، وكانوا يتفرجون علي كما لو كنت في حديقة حيوانات".

فيديو | المواطن خالد العتيبي يروي لمراسل #الإخبارية عبد الله بن شهران في جدة ما حصل له في مطار #باريس #الإخبارية https://t.co/7wnxHIkHTV

وقالت الشرطة الفرنسية لشبكة CNN، إنها احتجزت سعوديًا يبلغ من العمر 33 عامًا صباح الثلاثاء بينما كان على وشك ركوب طائرة متجهة إلى الرياض، في قضية أفادت محطة الإذاعة الفرنسية RTL أنها مرتبطة بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وقال متحدث باسم الشرطة الفرنسية لشبكة CNN إنه وُضع رهن الاحتجاز القضائي.

وقال المدعي العام لمحكمة الاستئناف في باريس: "بعد إجراء فحوصات شاملة على هوية هذا الشخص، ثبت أن الأمر لا ينطبق عليه".

وقال النائب العام: "بعد انتهاء فترة اعتقاله القضائي تم الإفراج عنه".

وقال مسؤول سعودي كبير لشبكة CNN، الثلاثاء، إن الاعتقال "يعتقد أنه قضية خطأ في الهوية"، ودعت السفارة السعودية في باريس إلى "الإفراج الفوري" عن الرجل المحتجز.