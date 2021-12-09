نشر الخميس ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2021

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إنه "قلق للغاية" بشأن تصرفات الحكومة الإيرانية في الأشهر الأخيرة، مُشيرًا إلى "استفزازها المستمر وافتقارها للمشاركة الدبلوماسية البناءة".

وأضاف أوستن قبيل اجتماع ثنائي مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس: "لقد أوضح الرئيس أنه إذا فشلت الدبلوماسية، فنحن مستعدون للتحول إلى خيارات أخرى".

استمرت المحادثات بين إيران والولايات المتحدة للانضمام إلى اتفاق نووي لكي توقف إيران تطوير الأسلحة النووية، لكنها أثبتت عدم جدواها حتى الآن. وعبر حلفاء الولايات المتحدة وأوروبا عن تشاؤمهم بعد الجولة الأخيرة من المحادثات.

واستؤنفت الجولة السابعة من المناقشات يوم الخميس بعد اختتامها مبدئيا يوم الجمعة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روب مالي وفريقه سيعودون إلى المحادثات في نهاية الأسبوع.

وقال أوستن إن وزارة الدفاع ستواصل العمل بشكل وثيق مع الشركاء في الشرق الأوسط "لمواجهة التهديدات الإيرانية" ، والعمل مع إسرائيل "أولاً وقبل كل شيء" للقيام بذلك.

وأضاف أوستن: "ستواصل وزارة الدفاع العمل عن كثب مع جميع شركائنا في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك إسرائيل أولاً وقبل كل شيء، لضمان أننا نعمل معًا لمواجهة التهديدات الإيرانية".

وأكد أوستن أنه "ملتزم شخصيًا" بـ "تعزيز" العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، "خاصة في مجال الدفاع الجوي والصاروخي".

وتابع: "أتطلع إلى تعميق حوارنا وتعاوننا مع إيران، بما في ذلك موضوعات الاستعداد العسكري المشترك لمواجهة إيران ووقف العدوان الإقليمي. يجب أن أقول إن إيران هي أكبر تهديد للسلام والاستقرار على الصعيدين العالمي والإقليمي".

وقال غانتس: "لدى المجتمع الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، فرصة للعمل ضد تطلعات الهيمنة الإيرانية، واستعادة الاستقرار، ومنع قمع الدول في جميع أنحاء المنطقة".