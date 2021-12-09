ولي عهد السعودية يصل البحرين ضمن جولته الخليجية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الخميس، إلى مملكة البحرين في زيارة رسمية، قادمًا من قطر، ضمن جولة إلى العواصم الخليجية.

وكان في استقبال ولي العهد السعودي لدى وصوله مطار قاعدة الصخير الجوية، العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهده الأمير سلمان بن حمد، إضافة إلى مسؤولين في الحكومة البحرينية.

وتوجه ولي العهد السعودي وملك البحرين، في موكب رسمي إلى قصر الصخير، حيث اصطف على جانبي الطريق مجموعة من أبناء البحرين رافعين أعلام المملكتين ومرددين الأناشيد الوطنية السعودية والبحرينية ترحيباً بولي العهد، حسب وكالة الأنباء السعودية.

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في وقت قالت وكالة الأنباء السعودية إنه أُعلن في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم، عن البدء في إعداد دراسة جدوى تأسيس "شركة سعودية بحرينية قابضة" متعددة المجالات، بهدف إقامة مشاريع استثمارية مشتركة، على هامش فعاليات منتدى الأعمال السعودي البحريني، واجتماع مجلس الأعمال المشترك، التي نظّمها اتحاد الغرف التجارية السعودية وغرفة صناعة وتجارة البحرين في المنامة، تزامناً مع زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى مملكة البحرين.

وتأتي زيارة ولي العهد السعودي إلى البحرين في إطار جولة خليجية يجريها إلى دول مجلس التعاون الخليجي، قبيل القمة الخليجية منتصف الشهر الجاري. وعلى هامش الجولة كان هناك إعلان لتوقيع عدد من الاتفاقيات والتوافق حول عدد من الملفات الإقليمية.