نشر الخميس ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وزير الخارجية الإسرائيلية يائير لابيد، في قصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة، الخميس.

وقال بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن السيسي استقبل لابيد، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية، إلى جانب مسؤولين في الخارجية الإسرائيلية، وسفيرة إسرائيل لدى القاهرة أميرة أورون.

وأضاف المتحدث أن اللقاء تناول أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، على رأسها القضية الفلسطينية.

وتحدث السيسي عن جهود مصر لإعادة الإعمار في قطاع غزة، و"مواصلة مصر لجهودها ذات الصلة بمنع نشوب حالة التوتر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي"، حسب البيان.

في سياق متصل، نشر المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، لقطات مصورة للحظة تسليم لابيد شكري قطع أثرية مصرية كانت قد هُربت إلى إسرائيل.

وعلّق حافظ، قائلا: "وزيرا خارجية مصر وإسرائيل يشهدان وقائع استرداد مصر 95 قطعة أثرية مصرية مهربة تم ضبطها من قِبل السلطات الإسرائيلية، وذلك في حضور مسئولي وزارة الآثار المصرية وهيئة الآثار الإسرائيلية".

وتلى ذلك جلسة مباحثات رسمية بين وزيري خارجية مصر وإسرائيل، بحضور وفدي البلدين.