نشر الخميس ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قُتل شخص في حريق اندلع بالمقر الرئيسي لحزب حركة النهضة الإسلامية في تونس، الخميس، حسب وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

ونقلت الوكالة عن بيان لمكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس قوله إن الحريق "نتج عنه وفاة أحد المواطنين (...) التحريات الأولية تفيد بأن الهالك وبعد الدخول إلى مقر النهضة وبوصوله الطابق الأول، أضرم النار في جسده".

وفي حين لا تزال "الأبحاث جارية"، وفقا للبيان، أفادت وكالة الأنباء التونسية أن نائب رئيس حركة النهضة علي لعريّض أصيب "على مستوى القدمين، بعد أن قفز من الطابق الثاني هربًا من ألسنة اللهب، وقد تم نقله إلى إحدى المصحات لتلقي الإسعافات الأولية فيما أصيب رئيس مجلس شورى الحركة، عبد الكريم الهاروني بحروق، حسب ما أفاد به شهود عيان".

بينما أعلنت حركة النهضة أن أحد أعضاء الحركة لقي مصرعه على أثر الحريق.

وقالت الحركة، في بيان: "اندلع ظهر اليوم الخميس حريق بالطابق الأرضي لمقرها المركزي بمونبليزير لم تتضح أسبابه بعد ونجم عنه بحسب بعض شهود العيان وفاة أحد مناضلي الحركة"، حسب البيان.

إلى "جانب أضرار متفاوتة لدى عدد من المناضلين المتواجدين بمكاتبهم نتيجة النيران والدخان المتصاعد في الطوابق العليا".