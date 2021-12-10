أمير الكويت يقدم وسام مبارك الكبير إلى ولي عهد السعودية في ختام جولته الخليجية

الشرق الأوسط
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أمير الكويت يقدم وسام مبارك الكبير إلى ولي عهد السعودية في ختام جولته الخليجية
Credit: From Twitter/@spagov

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قدم أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قلادة مبارك الكبير، أعلى وسام مدني في البلاد، لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في ختام جولته الخليجية.

ووصل ولي العهد السعودي في وقت سابق الجمعة إلى الكويت قادمًا من البحرين. وكان في استقباله الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت.

وفي وقت لاحق، التقى الأمير محمد بن سلمان أمير الكويت الذي قدم إليه قلادة مبارك الكبير "تقديراً لسموه وما حققه من إنجازات وجهود مميزة للمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكيم من أجل استقرا وأمن وتقدم المملكة وتعزيز أواصر الأخوة بين البلدين الشقيقين والروابط الأخوية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية.

ومساء الجمعة، غادر ولي العهد السعودي الكويت عائدًا إلى بلاده، بعد جولة زار خلالها دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك قبيل القمة الخليجية المتقبة منتصف الشهر الجاري.

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