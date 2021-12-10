نشر الجمعة ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قدم أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قلادة مبارك الكبير، أعلى وسام مدني في البلاد، لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في ختام جولته الخليجية.

ووصل ولي العهد السعودي في وقت سابق الجمعة إلى الكويت قادمًا من البحرين. وكان في استقباله الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت.

صور وصول ولي عهد المملكة العربية السعودية إلى البلاد وفي استقباله سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح #نورت_الكويت #الكويت_ترحب_بالأمير_محمد_بن_سلمان #المملكة_العربية_السعودية #وزارة_الإعلام_الكويت https://t.co/YasQjbqwyO

وفي وقت لاحق، التقى الأمير محمد بن سلمان أمير الكويت الذي قدم إليه قلادة مبارك الكبير "تقديراً لسموه وما حققه من إنجازات وجهود مميزة للمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكيم من أجل استقرا وأمن وتقدم المملكة وتعزيز أواصر الأخوة بين البلدين الشقيقين والروابط الأخوية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية.

#فيديو | سمو أمير دولة #الكويت يقدم #قلادة_مبارك الكبير لسمو #ولي_العهد؛ تقديراً لسموه لما يبذله من جهود ترسخ روابط الإخاء بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزز أواصر الأخوة والتفاهم بين دول مجلس التعاون الخليجي. #ولي_العهد_في_الكويت #واس https://t.co/67wo972THo

ومساء الجمعة، غادر ولي العهد السعودي الكويت عائدًا إلى بلاده، بعد جولة زار خلالها دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك قبيل القمة الخليجية المتقبة منتصف الشهر الجاري.