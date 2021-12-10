قتلى وجرحى في انفجارات هزت مخيم البرج الشمالي للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان

الشرق الأوسط
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفيةCredit: JOSEPH EID/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سُمع دوي انفجارات في مخيم البرج الشمالي للاجئين الفلسطينيين شرق مدينة صور بجنوب لبنان، مساء الجمعة، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وقالت الوكالة إن هناك قتلى وجرحى دون الإشارة إلى حصيلة محددة للضحايا، فيما أضافت أنه "تبين أن ذخيرة انفجرت في أحد المراكز الإسلامية الفلسطينية لحركة حماس في مخيم البرج الشمالي شرق صور".

ولم تعرف بعد أسباب حدوث الانفجارات، فيما طوق الجيش اللبناني المنطقة ومنع الدخول والخروج من المخيم، بحسب الوكالة.

وفتحت السلطات اللبنانية تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادث.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، جرى تناقل لقطات مصورة منسوبة للانفجارات أظهرت لحظة وقوعها. 

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