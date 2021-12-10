نشر الجمعة ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال السفير السعودي في باريس، فهد الرويلي، إن السفارة تعتزم رفع دعوى تعويض للمواطن السعودي خالد العتيبي عن الضرر الذي لحق به، عقب اعتقاله من جانب السلطات الفرنسية قبل إطلاقها سراحه.

وأوضح السفير السعودي، في مداخلة مع قناة "الإخبارية" الرسمية، أنه "تم تكليف محامي السفارة برفع دعوى تعويض عن ما حدث للمواطن من ضرر مادي ومعنوي".

وأشار السفير إلى أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها تأتي بـ"توجيه من القيادة وبالتنسيق مع وزارة الخارجية" السعودية.

وقالت الشرطة الفرنسية لشبكة CNN، إنها احتجزت سعوديًا يبلغ من العمر 33 عامًا صباح الثلاثاء بينما كان على وشك ركوب طائرة متجهة إلى الرياض، في قضية أفادت محطة الإذاعة الفرنسية RTL أنها مرتبطة بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال المدعي العام لمحكمة الاستئناف في باريس: "بعد إجراء فحوصات شاملة على هوية هذا الشخص، ثبت أن الأمر لا ينطبق عليه".

وأكد النائب العام أنه "بعد انتهاء فترة اعتقاله القضائي تم الإفراج عنه".

وقال مسؤول سعودي كبير لشبكة CNN، الثلاثاء، إن الاعتقال "يعتقد أنه قضية خطأ في الهوية"، ودعت السفارة السعودية في باريس إلى "الإفراج الفوري" عن الرجل المحتجز.