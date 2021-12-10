نشر الجمعة ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لمراسم استقبال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في البحرين، ضمن جولة خليجية يقوم بها.

مراسم استقبال رسمية لسمو #ولي_العهد في قصر الصخير في العاصمة البحرينية #المنامة بمناسبة زيارته الرسمية. #ولي_العهد_في_البحرين #واس https://t.co/reak7KtCG1

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية مقطعها من مراسم الاستقبال حيث أطلقت مدفعية مراسم الشرف طلقات ترحيبية بالضيف ورافقت موكب الأمير خيالة حرس الشرف.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية في تقرير: "أجريت لسمو ولي العهد، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الملكيان السعودي والبحريني، ثم استعرض حرس الشرف، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبًا بسمو ولي العهد.. وفي الصالون الرئيسي بقصر الصخير رحب جلالة ملك البحرين بسمو ولي العهد في زيارته الحالية لمملكة البحرين، فيما عبر سمو ولي العهد عن شكره وتقديره لجلالته على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة".

وأضاف التقرير: "نقل سمو ولي العهد، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - لجلالة ملك البحرين، فيما حمله جلالته تحياته لخادم الحرمين الشريفين".