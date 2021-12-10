فيديو السعودي خالد العتيبي يروي ما حصل بعد اعتقاله بفرنسا يثير تفاعلا

الشرق الأوسط
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مسؤول سعودي يوضّح التباسًا في اعتقال شخص في فرنسا بقضية خاشقجي.. ماذا قال؟
01:09
مسؤول سعودي يوضّح "التباسًا" في اعتقال شخص في فرنسا بقضية خاشقجي.. ماذا قال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثارت تصريحات خالد العتيبي المواطن السعودي الذي اعتقلته الشرطة الفرنسية للاشتباه به بقضية مقتل الإعلامي جمال خاشقجي، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال العتيبي في مقابلة على قناة الإخبارية السعودية الرسمية: "ودوني على غرفة إلي هي ما أدري ما يسمونها ولكنها كلها زجاج وتعتبر للمجرمين فيها مراقبة وما فيها تهوية زينة، كنت أحال أنام الليل كله ما كنت قادر لأن المكان ليس مريحا وهم يتفرجون عليك كما لو كنت في حديقة حيوان من الزجاج.."

وتابع العتيبي قائلا: "قلت لهم أبغى أكلم السفارة ما يخلوني أكلم السفارة وأنا عندي الرقم الخاص لكن ما يخلوني استخدم الجوال رقم السفير الخاص ما قصر معي الله يعطيه العافية، فجأة جت وحدة ثانية (ضابطة) في الصباح وكان هناك تواصل ممتاز معها.."

وتواصلت CNN بالعربية مع السفارة الفرنسية في الرياض للحصول على تعليق حول ما أدلى به العتيبي دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

وأضاف: "أرسلت موقعي إلى صاحبي إلي هو عبدالله وفجأة أشوف الاتصال من السفارة قلت ممكن أرد؟ قالوا رد، فرديت فطلع من السفارة هم يحسبون واحد من أهلي، قلت له كذا كذا قال خلاص أرسل لي موقعك الحين، أنا بجيك، جابوا واحد من الإخوان بالسفارة وحلس معي وطمني وقال ما عليك بتطلع إن شاء الله أمس كان موجود السفير وكان موجود معه محامي من فرنسا والمحامي كبير.. قمت فجأة يدقوا على الباب يلا خلاص جو السفارة وطلعوك".

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