نشر السبت ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولي عهد دبي، السبت، أن حكومة دبي نجحت في تصبح أول حكومة لا ورقية على مستوى العالم.

وكتب الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، في حسابه عبر تويتر: "فخور بأن نعلن أن حكومة دبي أصبحت اليوم أول حكومة لا ورقية على مستوى العالم".

وأشار إلى أن "صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وجه بأن يتم انجاز كل معاملات حكومة دبي بدون أن يحتاج المتعامل معنا لأي ورقة".

وأوضح أن 45 جهة في دبي تعلن توفير 336 مليون ورقة كانت تستخدم لإنجاز المعاملات الحكومية.

واعتبر ولي عهد دبي أن "هذا الإنجاز يكرّس تنافسية دبي العالمية كعاصمة رقمية رائدة ونموذج يحتذى في مجال تطوير آليات العمل الحكومي لإسعاد المتعاملين.. ونحن مستعدون لتجربة رقمية متكاملة في مختلف دوائرنا الحكومية".

فخور بأن نعلن أن حكومة دبي أصبحت اليوم أول حكومة لا ورقية على مستوى العالم … صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وجه بأن يتم انجاز كل معاملات حكومة دبي بدون أن يحتاج المتعامل معنا لأي ورقة. https://t.co/v62vFrglKD

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد إن دبي تبدأ مرحلة جديدة في مسيرتها لتحقيق الحياة الرقيمة المتكاملة لخدمة وإسعاد المتعاملين مع حكومة دبي.

ويأتي ذلك ضمن استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية التي تم إطلاقها في 2018، و"اليوم نعلن إنجاز مستهدفاتها بنسبة 100% في الوقت المحدد".