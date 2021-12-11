نشر السبت ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت حركة حماس إن الانفجار الذي وقع في مخيم البرج الشمالي للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان، مساء الجمعة، نجم عن "تماس كهربائي" وليس "مخزن أسلحة".

وقالت "حماس"، في بيان، "الانفجار الذي حصل في مخيم البرج الشمالي ناتج من تماس كهربائي في مخزن يحوي كمية من أسطوانات الأوكسيجين والغاز المخصصة لمرضى كورونا، وكمية من المنظفات والمطهرات والمواد الأولية المخصصة لمكافحة وباء كورونا"، حسبما أوردت وكالة الأنباء اللبنانية.

وأشارت الحركة إلى أن "النيران ألحقت الضرر ببعض الممتلكات، وكانت الخسائر محدودة".

واستنكرت الحركة "حملة التضليل الإعلامي، ونشر الأخبار الكاذبة التي رافقت الحدث"، مُعتبرة أن "ما جرى نشره من أخبار عن أسباب الحادث، ومقتل عشرات القتلى، هو أخبار مفبركة لا أساس لها من الصحة".