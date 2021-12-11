نشر السبت ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار فيديو لقاء ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر في المقطع أمير الكويت وهو يُكرم ولي العهد بمنحه الوسام الأرفع في البلاد، ويقول له: "هذا أغلا ما عندنا".

وأجاب الأمير محمد بن سلمان قائلا: "هذي غالية لكن أغلا شي عندنا نشوفك بصحة طال عمرك"، حسب قوله.

بالصوت والصورة : اللقاء والحديث الذي دار بين سـمـو أمـير دولة #الكويت الشيخ #نواف_الاحمد_الصباح وسمو سيدي #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان بن عبدالعزيز 🇰🇼🇸🇦🇰🇼🇸🇦 https://t.co/dFYypj0ymx

وتداول عدد من المغردين المقطع بشكل واسع على تويتر مشيرين إلى أن الحديث الذي دار يوضح عمق العلاقة بين البلدين.

الحديث الذي دار بين #الشيخ_نواف_الأحمد_الصباح و #الامير_محمد_بن_سلمان 💚💙🇰🇼🇸🇦 https://t.co/ABtihBuUke

يذكر أن ولي العهد السعودي كان قد اختتم جولته الخليجية بزيارة الكويت بعد أن أجر زيارات إلى كل من عُمان والإمارات وقطر والبحرين.