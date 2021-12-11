فيديو لقاء ولي العهد السعودي وأمير الكويت يثير تفاعلا على تويتر.. فما الحديث الذي دار بينهما؟

الشرق الأوسط
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فيديو لقاء ولي العهد السعودي وأمير الكويت يثير تفاعلا على تويتر.. فما الحديث الذي دار بينهما؟
Credit: Leon Neal / Staff

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار فيديو لقاء ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر في المقطع أمير الكويت وهو يُكرم ولي العهد بمنحه الوسام الأرفع في البلاد، ويقول له: "هذا أغلا ما عندنا".

وأجاب الأمير محمد بن سلمان قائلا: "هذي غالية لكن أغلا شي عندنا نشوفك بصحة طال عمرك"، حسب قوله.

وتداول عدد من المغردين المقطع بشكل واسع على تويتر مشيرين إلى أن الحديث الذي دار يوضح عمق العلاقة بين البلدين.

يذكر أن ولي العهد السعودي كان قد اختتم جولته الخليجية بزيارة الكويت بعد أن أجر زيارات إلى كل من عُمان والإمارات وقطر والبحرين.

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