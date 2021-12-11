نشر السبت ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ألقت الشرطة السعودية القبض على مواطن أطلق النار على دورية شرطة أثناء سرقته سيارة في تبوك، وفقا للأمن العام السعودي، الجمعة.

وقال الأمن العام في بيان له إن دوريات الأمن القت القبض على مواطن أطلق النار على رجال الأمن باستخدام سلاح ناري كان بحوزته أثناء مطاردته بعد سرقته إحدى السيارات والهرب بها.

وأضاف الأمن في بيانه قائلا إن تصرف الرجل استدعى "التعامل معه بما يقتضيه الموقف لتحييد خطره على المارة"، وفقا للبيان.

وأكد الأمن العام السعودي إلقاء القبض على المتهم وضبط السلاح الذي كان بحوزته وتبين أنه من أصحاب السوابق ووعليه قضايا جنائية وتمت إحالته إلى النيابة العامة بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.