البحرين تقدم احتجاجًا "شديد اللهجة" للبنان بعد مؤتمر "الوفاق" في بيروت

نشر الأحد ، 12 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت البحرين، الأحد، تقديم احتجاج "شديد اللهجة" إلى الحكومة اللبنانية بشأن استضافة بيروت لمؤتمر صحفي لمن وصفتهم المنامة بـ"عناصر معادية تبث وتروج مزاعم وادعاءات مسيئة ومغرضة ضد المملكة".

كانت جمعية "الوفاق" البحرينية المعارضة أطلقت، خلال مؤتمر صحفي في بيروت الخميس الماضي، تقريرا حمل عنوان "وباء الانتهاكات" قالت إنه عن "انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين من ٢٠١٩ حتى منتصف ٢٠٢١".

وقالت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، إنها تعرب عن "بالغ أسفها واستنكارها من استضافة العاصمة اللبنانية بيروت، مؤتمرًا صحفيًا، لعناصر معادية ومصنفة بدعم ورعاية الإرهاب، لغرض بث وترويج مزاعم وادعاءات مسيئة ومغرضة ضد مملكة البحرين".

وأعلنت وزارة الخارجية أنه تم تقديم احتجاج "شديد اللهجة"، إلى الحكومة اللبنانية، بشأن هذه الاستضافة "غير المقبولة إطلاقًا"، والتي "تعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بما يخالف المواثيق الدولية وميثاق جامعة الدول العربية"، بحسب البيان.

وأضافت أنه "تم إرسال مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بهذا الخصوص، تتضمن استنكار مملكة البحرين لهذه الخطوة غير الودية من الجانب اللبناني".

ودعت وزارة الخارجية البحرينية الحكومة اللبنانية إلى "ضرورة منع مثل هذه الممارسات المستهجنة التي تستهدف الإساءة إلى مملكة البحرين، وتتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين".