نشر الأحد ، 12 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يصل وزير الخارجية المصري، سامح شكري إلى العاصمة السعودية، الرياض، الأحد، لتدشين آلية لتشاور السياسي بين بلاده ودول مجلس التعاون الخليجي.

ونشرت الخارجية المصرية بيانا أعلنت فيه أن شكري سيصل إلى الرياض لتدشين "آلية التشاور السياسي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، بمُشاركة أشقائه وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية"، وفقا لبيان الخارجية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد حافظ: "تدشين آلية التشاور السياسي المصري الخليجي تأتي استمرارًا لمسيرة العلاقات المصرية الخليجية الراسخة، وما تتسم به من عمق ومتانة على مختلف المستويات"، حسب تعبيره.

وختم حافظ قائلا: "الآلية تعكس حرص الجانبين على دورية التنسيق والتشاور بينهما، لاسيما تجاه التحديات المُشتركة التي تواجه المنطقة العربية، وما يقتضيه ذلك من توحيد الصف، إضافة إلى ما يؤكده من أن أمن واستقرار الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري"، حسب قوله.