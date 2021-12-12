بينيت يصل الإمارات في أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي: استقبال رائع

نشر الأحد ، 12 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء الأحد، إلى الإمارات، في أول زيارة من نوعها، بعد أكثر من عام على توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين.

واستقبل وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد رئيس وزراء إسرائيل لدى وصوله إلى أبوظبي. وقال بينيت: "أثمن استضافتكم الحارة فهذا هو استقبال رائع. أتأثر كثيرا بحضوري هنا، في أول زيارة رسمية لزعيم إسرائيلي. نتطلع إلى تعزيز العلاقات بين البلدين"، وفقا لما نقله أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي.

بالفيديو: وصول رئيس الوزراء بينيت إلى أبوظبي لبدء زيارته التاريخية إلى الإمارات. وقال رئيس الوزراء لوزير الخارجية الإماراتي:"اثمن استضافتكم الحارة فهذا هو استقبال رائع. أتأثر كثيرا بحضوري هنا, في أول زيارة رسمية لزعيم إسرائيلي. نتطلع إلى تعزيز العلاقات بين البلدين". https://t.co/V8J8m4OrZA

ومن المقرر أن يجري بينيت خلال زيارته إلى الإمارات محادثات مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، حول تعزيز التعاون في عدد من المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية، بحسب تصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي.

وقال بينيت في كلمة للصحفيين قبيل إقلاع طائرته من إسرائيل إلى الإمارات: "أنا على وشك المغادرة إلى الإمارات العربية المتحدة في أول زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي. سألتقي مع ولي العهد الشيخ محمد بن زايد. وسنناقش سبل تعزيز تعاوننا في عدد من المجالات، وخاصة تعزيز الجوانب الاقتصادية والتجارية".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "في عام واحد فقط منذ تطبيع علاقتنا، رأينا بالفعل الإمكانات غير العادية للشراكة الإسرائيلية الإماراتية، وهذه مجرد بداية فقط".

وكان أوفير جندلمان قد أعلن في وقت سابق أن زيارة بينيت إلى الإمارات تأتي بدعوة من الشيخ محمد بن زايد، مضيفا أنهما سيلتقيان يوم الاثنين.