اتصال هاتفي بين ولي العهد السعودي والكاظمي.. فما الذي جاء فيه؟

نشر الأحد ، 12 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وذلك بعد أن اختتم الأول جولته الخليجية التي شملت 5 دول في مجلس التعاون الخليجي.

وهنأ ولي العهد السعودي الكاظمي بالذكرى المئوية لتاسيس الدولة العراقية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وناقش الطرفان أوجه العلاقات بين البلدين ومجالات التعاون بينهما، وفقا لواس.

وكان قد أجرى الأمير محمد بن سلمان جولة خليجية الأسبوع الماضي، بدأت بسلطنة عُمان وانتهت بالكويت، وشملت قطر التي زارها للمرة الأولى منذ الأزمة الخليجية عام 2017.