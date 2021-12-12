اتصال هاتفي بين ولي العهد السعودي والكاظمي.. فما الذي جاء فيه؟

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
اتصال هاتفي بين ولي العهد السعودي والكاظمي.. فما الذي جاء فيه؟
Credit: Pool / Pool

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وذلك بعد أن اختتم الأول جولته الخليجية التي شملت 5 دول في مجلس التعاون الخليجي.

وهنأ ولي العهد السعودي الكاظمي بالذكرى المئوية لتاسيس الدولة العراقية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

قد يهمك أيضاً

فيديو لقاء ولي العهد السعودي وأمير الكويت يثير تفاعلا على تويتر.. فما الحديث الذي دار بينهما؟

وناقش الطرفان أوجه العلاقات بين البلدين ومجالات التعاون بينهما، وفقا لواس.

وكان قد أجرى الأمير محمد بن سلمان جولة خليجية الأسبوع الماضي، بدأت بسلطنة عُمان وانتهت بالكويت، وشملت قطر التي زارها للمرة الأولى منذ الأزمة الخليجية عام 2017.

© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.