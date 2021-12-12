نشر الأحد ، 12 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- طلب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الأحد، إجراء "تحقيق فوري" في مضمون المذكرة التي وجهتها وزارة الخارجية البحرينية وتتضمن احتجاجا رسميا على عقد مؤتمر صحفي في بيروت تضمن "إساءات إلى المملكة".

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اللبناني، في بيان، إن ميقاتي "تبلّغ من وزير الخارجية عبد الله بو حبيب مضمون الكتاب الذي وجهته وزارة الخارجية البحرينية وتضمّن احتجاجا رسميا على عقد مؤتمر صحفي في بيروت تضمن إساءات إلى المملكة".

وأضاف البيان أن "رئيس الوزراء أحال الكتاب بشكل عاجل على السلطات المختصة طالبا التحقيق الفوري في ما حصل ومنع تكراره واتخاذ الإجراءات المناسبة".

وتابع البيان أن رئيس الوزراء اللبناني "يشجب بقوة ويدين التطاول على مملكة البحرين، قيادة وشعباً، ويرفض التدخل في شؤونها الداخلية، والإساءة إليها بأي شكل من الأشكال".

كما أكد ميقاتي "رفض استخدام لبنان منطلقًا للإساءة إلى مملكة البحرين والتطاول عليها، مثلما يرفض الإساءة إلى الدول العربية الشقيقة ولا سيما منها دول مجلس التعاون الخليجي".

وذكر البيان أن ميقاتي "حريص على العلاقات التاريخية الوطيدة بين لبنان ومملكة البحرين، ويؤكد أن ما يربط بينهما أعمق من تصرف خاطئ لا يعبّر عن رأي الشريحة الأكبر من الشعب اللبناني التي تكنّ للبحرين كلّ المودة والمحبة والإحترام".

كانت البحرين أعلنت، في وقت سابق الأحد، تقديم احتجاج "شديد اللهجة" إلى الحكومة اللبنانية بشأن استضافة بيروت لمؤتمر صحفي لمن وصفتهم المنامة بـ"عناصر معادية تبث وتروج مزاعم وادعاءات مسيئة ومغرضة ضد المملكة".

وكانت جمعية "الوفاق" البحرينية المعارضة أطلقت، خلال مؤتمر صحفي في بيروت الخميس الماضي، تقريرا حمل عنوان "وباء الانتهاكات" قالت إنه عن "انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين من ٢٠١٩ حتى منتصف ٢٠٢١".