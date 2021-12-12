السودان يدعو إثيوبيا للكف عن اتهامه بـ"ممارسات عدوانية"

نشر الأحد ، 12 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نفت وزارة الخارجية السودانية، الأحد، مزاعم أوردتها وكالة "فانا" الإذاعية الحكومية الإثيوبية بدعم الخرطوم لـ"جبهة تحرير تيغراي" التي تخوض معارك ضد القوات الحكومية.

وقالت الوزارة، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سونا)، إن "السودان أكد التزامه التام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".

وأضافت وزارة الخارجية السودانية أنها "تابعت بمزيد من الدهشة والاستغراب الخبر الذي نشرته وكالة فانا الإذاعية الحكومية الإثيوبية بتاريخ 9 ديسمبر/ كانون الأول، والذي اتهمت فيه السودان بدعم جبهة تحرير تيغراي، كما ادعت قيام السودان بإيواء وتدريب عناصر الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي لمواجهة قوات الحكومة الإثيوبية".

وأكدت الوزارة أنها "إزاء هذه الادعاءات الجزافية والمنافية للحقيقة، تود أن تؤكد التزام السودان التام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وأن ما أوردته وكالة فانا لا أساس له من الصحة مطلقاً".

ودعت وزارة الخارجية السودانية إثيوبيا لـ"الكف عن اتهام السودان باتخاذ مواقف وممارسات عدوانية لا يسندها دليل على أرض الواقع"، وأكدت أن "السودان يسيطر على كافة أراضيه وحدوده المعترف بها دولياً مع الجارة إثيوبيا، ولم ولن يسمح مطلقا باستخدامها لأي عدوان".