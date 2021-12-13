دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أنه أجرى محادثات "معمقة وملموسة وصريحة" مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد، الإثنين.

وقال بينيت في فيديو نشره الناطق باسمه للإعلام العربي، اوفير جنلدمان، في ختام زيارته إلى الإمارات: "أنهيت للتو زيارة مهمة جدا إلى الإمارات... أود أن أشكر سمو الشيخ محمد بن زايد بوجه خاص على الاستقبال الحار"، حسب قوله.

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا إنه يشكر ولي عهد أبوظبي أيضا على "المحادثات المعمقة والصريحة والملموسة"، حسب قوله.

وأضاف بينيت قائلا: "تحدثنا اليوم عن نقاط القوة النسبية التي يتمتع بها البلدان وهدفنا توسيع رقعة العلاقات بيننا كي لا يقتصر السلام على الزعماء بل أن يكون سلاما بين الشعوب".

وأكد رئيس وزراء إسرائيل أنه يشعر بالتفاؤل بنهاية هذه الزيارة مشيرا إلى أن النموذج الحالي للعلاقات بين البلدين سيشكل أساسا لعلاقات في كل أرجاء العالم"، على حد تعبيره.

بالفيديو: تصريحات رئيس الوزراء بينيت في ختام زيارته التاريخية إلى الإمارات: "أشكر سمو الشيخ محمد بن زايد على استقبال حار بشكل خاص وعلى محادثات معمقة وصريحة وملموسة. أشعر بتفاؤل كبير, حيث هذا النموذج من العلاقات بين البلدين سيشكل حجر أساس لعلاقات متفرعة في كل أنحاء المنطقة". https://t.co/gXn2TjYA1u

وكان قد وصل بينيت إلى الإمارات مساء الأحد والتقى الشيخ محمد بن زايد الإثنين، في أول زيارة لرئيس حكومة إسرائيلي إلى الإمارات والثانية لرئيس وزراء إسرائيلي إلى دول مجلس التعاون الخليجي بعد زيارة بنيامين نتنياهو إلى عُمان عام 2018.

وبنهاية زيارة بينيت، أصدرت الإمارات وإسرائيل بيانا مشتركا أعلنتا فيه عن إنشاء صندوق مشترك للبحث والتطوير يكون هدفه تسخير العقول الاقتصادية والتكنولوجية في الدولتين وإيجاد حلول لتحديات من ضمنها التغير المناخي والتصحر والطاقة النظيفة والزراعة المستقبلية، وفقا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).