الأردن: اجتماع سعودي-إيراني في عمان و"الاحترام المتبادل" ساد الأجواء

نشر الاثنين ، 13 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الأردن استضافة جلسة حوار أمني بين السعودية وإيران في المعهد العربي لدراسات الأمن، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، الإثنين.

ونقلت الوكالة تصريحات للأمين العام للمعهد، أيمن خليل، قال فيها إن الحوار اتسم بـ"الاحترام المتبادل" وقد ظهرت فيه رغبة الطرفين بتطوير العلاقات بينهما في سبيل تحقيق الأمن والاستقرارفي المنطقة.

وناقش الخبراء السعوديون والإيرانيون قضايا أمنية عدة كان محور تركيزها الحد من تهديد الصواريخ وآليات الإطلاق، كما سعى الوفدان لبناء الثقة بشأن البرنامج النووي الإيراني والتعاون في مجال الوقود النووي وغيره، وفقا للوكالة الأردنية.

وأشارت الوكالة إلى أن جلسات أخرى ستعقد بين الوفدين في وقت قريب.