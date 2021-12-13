منها مصر والسعودية.. تقرير يكشف عدد السجناء من الصحفيين بدول عربية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ارتفع عدد الصحفيين المسجونين حول العالم محققا رقماً قياسياً آخر في عام 2021. حيث وبحسب تقرير خاص للجنة حماية الصحفيين وصل مجموع الصحفيين المسجونين إلى 293 صحفياً سجينا حول العالم.

ووفقا للتقرير لا تزال الصين الدولة التي تسجن أكبر عدد من الصحفيين للسنة الثالثة على التوالي، وحسب البيانات الصين تحتجز 50 صحفيا في سجونها. وتلتها ميانمار في المرتبة الثانية بعد حملة قمع ضد الإعلام تلت الانقلاب العسكري الذي جرى في 1 شباط/ فبراير.

واحتلت مصر المرتبة الثالثة عالمياً والأولى عربياً في عدد الصحفيين المحتجزين في السجون ليصل عددهم إلى 25 صحفيا، وهو الأعلى مقارنة بدول أخرى في المنطقة العربية، وتحتل السعودية المرتبة الثانية محتجزةَ 14 صحفيا.

وحسب المؤشر العالمي "للإفلات من العقاب" لعام 2021 تصدرت 3 دول عربية رأس قائمة الدول، الصادر عن لجنة حماية الصحفيين، والذي يسلط الضوء على الدول التي يرتكب بها جرائم ضد الصحفيين ولا يتم مقاضاة مرتكبي الجرائم. وشملت الدول العربية الصومال وسوريا والعراق، ضمن إجمالي 12 دولة تتركز بها النزاعات، والتي تلجأ بها جماعات إجرامية وسياسية ومسؤولون حكوميون وجهات فاعلة قوية أخرى على اتخاذ العنف كوسيلة لإسكات التقارير النقدية والاستقصائية. ووجدت لجنة حماية الصحفيين أن الفساد غير الخاضع للرقابة والمؤسسات غير الفعالة والافتقار إلى الإرادة السياسية لمتابعة التحقيقات القوية، هي عوامل ينتج عنها الإفلات من العقاب.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه نظرة على الدول الأعلى بعدد الصحفيين المسجونين عالمياً وعربياً.