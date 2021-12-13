شاهد لحظة اللقاء التاريخي بين محمد بن زايد ورئيس وزراء إسرائيل

الشرق الأوسط
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محمد بن زايد ونفتالي بينيت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—استقبل الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الاثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، وذلك في أول لقاء تاريخي.

ونشرت إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مقطع فيديو من اللقاء بتعليق قالت فيه: "بالفيديو اول لقاء تاريخي بين رئيس الوزراء نفتالي بينيت وولي عهد ابو ظبي سمو الشيخ محمد بن زايد. واقع جديد من التعاون المثمر في المنطقة".

وكانت إسرائيل بالعربية قد نشرت مقطع فيديو من لحظة وصول بينيت إلى الإمارات واستقبال الشيخ عبدالله بن زايد، وزير الخارجية الإماراتي له في المطار، بتعليق قالت فيه: "بالفيديو وقائع وصول رئيس الوزراء نفتالي بينيت إلى أبوظبي في اول زيارة رسمية للإمارات تجسيدا لاتفاق السلام حيث كان في استقباله وزير خارجية الإمارات (عبدالله بن زايد) واستعرضا حرس الشرف. هذا وجه الشرق الاوسط الجديد".

وفي حوار مع وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، أكد نفتالي بنيت على أن "أن اتفاقية إبراهيم للسلام أسست بنية جديدة، وعميقة وراسخة للعلاقات الدبلوماسية، والاقتصادية والثقافية في هذه المنطقة قائمة على تعاون يحقق الرفاهية لمجتمعات المنطقة ونحن كحكومتين في دولة إسرائيل ودولة الإمارات نعمل على بناء تعاون يحقق الرفاهية لشعوب المنطقة".

وأضاف: "العلاقات بين الدولتين توطدت في كافة المجالات وأنا مرتاح جدا بذلك إذ تم إبرام العديد من اتفاقيات التعاون في مجالات التجارة، والأبحاث والتطوير، والسيابر، والصحة، والتربية والتعليم، والطيران وغير ذلك وأنا أتطلع لاستمرار تطور العلاقات وتوطيدها".

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