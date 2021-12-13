بعد فرارها من السعودية في 2019 حتى اليوم.. صور رهف القنون بعامين

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تنشر اللاجئة السعودي في كندا، رهف القنون صورا دورية من حياتها في كندا بعد نيلها حق اللجوء بأعقاب ضجة كبيرة أثارتها في ديسمبر/ كانون الأول 2019 تصدرت وسائل الإعلام العالمية وأبرز المواضيع التي تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حينها.

ونستعرض لكم عددا من أبرز الصور للقنون خلال العامين الماضيين:

بعد فرارها من السعودية بـ2019 إلى اليوم.. صور رهف القنون بعامين
Credit: COLE BURSTON/AFP via Getty Images)

بدأت القنون بتصدر عناوين الإعلام العالمي في يناير/ كانون الثاني 2019، عندما قالت إنها تخشى على حياتها إذا أُجبرت على العودة إلى موطنها، عندما كانت تقبع بغرفة الفندق في مطار بانكوك وسط تهديدات بترحيلها، قاومت القنون الترحيل من تايلاند وإعادتها إلى الكويت حيث تقيم أسرتها التي فرت منها بسبب "التعنيف" على حد تعبيرها، عبر البقاء في غرفتها بالفندق في العاصمة التايلاندية، بانكوك، حتى قدوم المفوضية العليا التي وضعتها تحت حمايتها.

بعد فرارها من السعودية بـ2019 إلى اليوم.. صور رهف القنون بعامين
Credit: LARS HAGBERG/AFP via Getty Images

أعلن بعدها رئيس مكتب الهجرة التايلاندي اللفتنانت جنرال سوراشيت هاكبال، أن رهف القنون ستغادر إلى كندا على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الكورية في بانكوك.

بعد فرارها من السعودية بـ2019 إلى اليوم.. صور رهف القنون بعامين
Credit: LARS HAGBERG/AFP via Getty Images

وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، رحبت بمن وصفتها بـ"الكندية الجديدة والشجاعة"، السعودية رهف القنون، وأشارت إلى أن الأخيرة أرادت أن تشكر كندا والكنديين على استقبالها.

نشرت القنون في يناير/ كانون الثاني 2020 صورتين لها إحداهما بالنقاب والأخرى بملابس السباحة (المايوه)، مقارنة بين وضعها سابقا والآن.

آخر صورة نشرتها القنون اليوم (12 ديسمبر/ كانون الأول 2021)

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