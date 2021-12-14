نشر الاثنين ، 13 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا ذكرت فيه نتائج تحقيقاتها بالتسجيلات التي نشرها الداعية المصري، عبدالله الشريف، مشيرة إلى أن القضية أساسها عملية نصب وانتحال شخصية بهدف جني أموال بطريقة غير مشروعة واتهمت الشريف بالتعاون مع سمسار لتزويده بالتسجيلات مقابل مبالغ مالية.

ونشر الشريف تسجيلا قال إنه مسرب بين من ادعى أنها مستشارة للرئيس المصري ولواء مصري، يتحدثان فيه عن محاولة الثاني الحصول على مساعدة الأولى له باستغلال نفوذها للتوقيع والموافقة على حصوله على مشاريع ضخمة.

وقالت الداخلية المصرية في بيانها: "أمكن لقطاع الأمن الوطني كشف ملابسات المحادثة الهاتفية المشار إليها وضبط المتحدثين خلالها .. حيث تبين أن الأول يدعى / حنفي عبدالرازق السيد محمـد ("61" عام – عاطل – يقيم بمحافظة القاهرة – مسجل خطر جرائم نصب وسبق اتهامه والحكم عليه في عدد "٢٢" قضية متنوعة "نصب ، قتل خطأ ، تنقيب عن آثار") .. والثانية تُدعى / ميرفت محمد على أحمد البدوي (٥٢ عام – حاصلة على لسانس حقوق – تقيم بمحافظة الإسكندرية)"، حسب قولها.

وأضافت الداخلية في بيانها: "أسفرت عمليات الفحص والتحري عن كون المذكورين من العناصر سيئة السمعة التي تنتهج أسلوب النصب والاحتيال بهدف التربح المادي .. وعدم سابقة عملهما بأي من مؤسسات الدولة أو أجهزتها الحكومية"، على حد تعبيرها.

وتابعت الوزارة: "وقيام المدعو حنفي عبدالرازق بتسجيل المحادثـة الهاتفيـة المشـار إليها لترويجهـا فـي أوسـاط المحيطـين به وبثها لمجتمـع رجال الأعمال سعياً لإكساب ذاته الزخم الكافي وإيهام الآخرين بتعدد علاقاتـه بمختلف المسئولين بالدولـة وقدرتـه علـى إسـناد عقـود لتنفيـذ بعض المشروعات الكبرى بالبلاد لأي شخص .. وذلك في إطـار أعمال النصـب والاحتيال التي يضطلع بها"، حسب قولها.

وأردفت الداخلية: " كما أسفرت التحريات عن تحديد شخص القائم بالتواصل مع الإخواني الهارب / عبدالله الشريف والذي تبين أنه يدعى / وائل عبدالرحمن سليمان محمد (٤٢" عام - سمسـار - يقيم بمحافظة الإسكندرية)"، حسب قولها.

وتابعت الداخلية: "حيـث تبين ارتباط السمسـار المـذكور بالمدعو / حنفي عبدالرازق وحصوله على المحادثة الهاتفية منه في إطار محاولة الأخير إقناعه بقوة علاقاته وإمكانية منحه فرص للاستثمار في مجال المقاولات في وقت لاحق"، حسب قولها.

وأضافت الوزارة: "وفي ضوء تعرض المدعو / وائل عبدالرحمن لضائقة مالية قرر التواصل مع الإخواني الهارب المذكور وموافاته بالمحادثة الهاتفية المشار إليها مقابل مبلغ نقدى وقام بإرسالها له مع وعد بإرسال مكالمات أخرى على نفس النهج إلا أن الإخواني الهارب لم يقم بمنحه المبلغ المتفق عليه"، علىحد تعبيرها.

وختمت الداخلية: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط المتهمين والتليفون المحمول محل التواصل بين المدعو / وائل عبدالرحمن والإخواني الهارب / عبدالله الشريف والمتضمن المحادثات بينهما في هذا الشأن، .. وجاري العرض على نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيقات"، حسب قولها.