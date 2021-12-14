قيادي حوثي يهاجم السعودية بسبب الاجتماع الأمني مع إيران في الأردن

نشر الثلاثاء ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في أول تعليق لهم على الحوار الأمني بين السعودية وإيران في الأردن، وصف الحوثيون هذا التطور بـ"انتهاك الحضن العربي".

وقال القيادي في الجماعة، محمد علي الحوثي، في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "ندين ما تقوم به المملكة السعودية من انتهاكات للحضن العربي وذلك بالحوارات المتتالية مع جمهورية ايران"، حسب قوله.

وأضاف الحوثي قائلا: "إن هذا الانتهاك السافر يعبر عن نويا مبيته لايتوافق مع بيانات و قمم الجامعةالعربية مجلس التعاون"، على حد تعبيره.

وختم القيادي الحوثي قائلا: "وادعوا بقية حماة الحضن العربي الى إدانة ماقامت به السعودية من لقاء مع ايران بالاردن"، حسب قوله.

ندين ما تقوم به المملكة السعودية من انتهاكات للحضن العربي وذلك بالحوارات المتتالية مع جمهورية ايران إن هذا الانتهاك السافر يعبر عن نويا مبيته لايتوافق مع بيانات و قمم الجامعةالعربية مجلس التعاون و ادعوا بقية حماة الحضن العربي الى إدانة ماقامت به السعودية من لقاء مع ايران بالاردن

وكان قد عُقد اجتماع أمني سعودي-إيراني في العاصمة الأردنية، عمان، مؤخرا، بحث فتح الباب أمام التوصل لاتفاق إقليمي على غرار الاتفاق النووي الإيراني.