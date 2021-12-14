بعد قرداحي.. وزير لبناني يتحدث عن "حرب اليمن" وضرورة إنهائها

الشرق الأوسط
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بعد قرداحي.. وزير لبناني يتحدث عن "حرب اليمن" وضرورة إنهائها
Credit: AHMAD AL-BASHA / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى وزير الزراعة اللبناني، عباس الحاج حسن، أن الحرب في اليمن يجب أن تنتهي على وجه السرعة بصرف النظر عن المخطئ والمصيب فيها.

وقال وزبر الزراعة اللبناني في تصريحات متلفزة: "الحرب اليمنية هي أكثر حرب يجب أن تنتهي اليوم لأسباب عديدة قد يكون الأبرز فيها أنه لا يمكن لأي إنسان أن يرى مئات الآلاف من القتلى ومائت آلاف المشردين مئات آلاف الجياع مئات آلاف الذين يبحثون اليوم عن أمل ولا يجدون ويقول إن الحرب يجب أن تستمر"، حسب قوله.

وأضاف الحاج حسن قائلا: "عندما كان في اليمن يمن، كنا نقول اليمن السعيد، اليوم أي توصيف بغض النظر مع من الحق أو على من وبغض النظر أين بدأت وأين تنتهي صدقني التوصيف اليوم لا يعني شيئا علينا اليوم أن تقف الحرب اليمنية، ولينتصر من يشاء"، حسب قوله.

وكانت قد أشعلت تصريحات سابقة لوزير الإعلام اللبناني المستقيل جورج قرداحي بشأن حرب اليمن أزمة دبلوماسية بين السعودية وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي مع لبنان قبل أن يتقدم الوزير باستقالته.

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