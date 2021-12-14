بعد قرداحي.. وزير لبناني يتحدث عن "حرب اليمن" وضرورة إنهائها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى وزير الزراعة اللبناني، عباس الحاج حسن، أن الحرب في اليمن يجب أن تنتهي على وجه السرعة بصرف النظر عن المخطئ والمصيب فيها.

وقال وزبر الزراعة اللبناني في تصريحات متلفزة: "الحرب اليمنية هي أكثر حرب يجب أن تنتهي اليوم لأسباب عديدة قد يكون الأبرز فيها أنه لا يمكن لأي إنسان أن يرى مئات الآلاف من القتلى ومائت آلاف المشردين مئات آلاف الجياع مئات آلاف الذين يبحثون اليوم عن أمل ولا يجدون ويقول إن الحرب يجب أن تستمر"، حسب قوله.

وأضاف الحاج حسن قائلا: "عندما كان في اليمن يمن، كنا نقول اليمن السعيد، اليوم أي توصيف بغض النظر مع من الحق أو على من وبغض النظر أين بدأت وأين تنتهي صدقني التوصيف اليوم لا يعني شيئا علينا اليوم أن تقف الحرب اليمنية، ولينتصر من يشاء"، حسب قوله.

الحاج حسن: الحرب اليمنية يجب ان تنتهي.. #وزير_الزراعة #عباس_الحاج_حسن صفحة وزارة الزراعة على فيسبوك: https://t.co/6EFz1DcahM https://t.co/35YHFPEqje

وكانت قد أشعلت تصريحات سابقة لوزير الإعلام اللبناني المستقيل جورج قرداحي بشأن حرب اليمن أزمة دبلوماسية بين السعودية وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي مع لبنان قبل أن يتقدم الوزير باستقالته.