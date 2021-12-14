تفاعل على فيديو استقبال ولي العهد السعودي لأمير قطر عند السلم الطائرة.. فماذا قال له؟

الشرق الأوسط
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تفاعل على فيديو استقبال ولي العهد السعودي لأمير قطر عند السلم الطائرة.. فماذا قال له؟
Credit: AFP Contributor / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون مقطع فيديو أظهر ما قاله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عند استقباله أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لحظة وصوله لحضور القمة الخليجية في الرياض الثلاثاء.

وظهر الأمير محمد بن سلمان وهو يستقبل ضيفه عند سلم الطائرة قائلا: "هلا وسهلا.. الحمدلله عالسلامة"، حسب قوله.

وتُعد هذه ثاني قمة يحضرها الشيخ تميم بن حمد في السعودية منذ الأزمة الخليجية بعد "قمة العُلا" التي شهدت وضع أسس المصالحة بين الرياض وأبوظبي والمنامة والقاهرة من جهة والدوحة من جهة أخرى.

وشدد البيان الختامي للقمة العربية على ضرورة وقوف جميع دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب بعضها في حال تعرض أي منها لاعتداء.

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